В Україні штрафи за хибний виклик екстрених служб зростуть до 10 тис. грн

Законопроєкт був ініційований Кабінетом міністрів, щоб забезпечити дотримання належного рівня пожежної та техногенної безпеки.

Штрафи за навмисний хибний виклик пожежників, поліції або швидкої допомоги зростуть з 51-119 гривень до 3 400-10 200 гривень, передають "Українські новини".

За взяття за основу законопроєкт № 4157 ( "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення рівня відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки") проголосували 317 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

Крім того, парламент має намір збільшити штрафи за порушення пожежної та техногенної безпеки. Так, за використання протипожежної, аварійно-рятувальної та іншої спецтехніки, засобів пожежогасіння не за призначенням, порушення в їхньому встановленні штраф для громадян становитиме 510-1 700 грн., для посадових осіб і підприємців — 850-34 00 грн. (Зараз 8,5-119 грн. І 34-170 грн. відповідно).

Якщо ФОПи або посадові особи ігноруватимуть і не виконуватимуть приписи співробітників сфери техногенної та пожежної безпеки, а також заважатимуть їм виконувати свою роботу, то ризикують бути оштрафованим на 1 700-8 500 грн. і 1 020-3 400 грн. відповідно.

Нагадаємо, Верховна Рада вирішила карати українців за встановлені з порушенням вимог кондиціонери.