Кабмин возобновил выдачу бэби-боксов в Украине

Инициатива с заменой "пакетов малыша" денежным эквивалентом в размере 5000 гривен не нашла отклика среди украинских родителей.

Натуральную помощь для родителей новорожденных, известную как "пакет малыша" или бэби-бокс, снова начали доставлять в регионы. Об этом Министерство социальной политики сообщило на своей странице в Twitter.

""Пакеты малыша" доставлены в учреждения здравоохранения и структурные подразделений по вопросам социальной защиты населения Винницкой, Закарпатской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Сумской, Черкасской областей и города Киева", – говорится в публикации ведомства.

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До конца января они будут доставлены во все регионы Украины.

Такую помощь в Украине начали выдавать с 1 сентября 2018 года. Ее должны были получать все новоиспеченные родители не позднее 30 дней после появления ребенка. Ориентированная стоимость пакета составляла 5 тысяч гривен, и в него входили вещи первой необходимости: одежда для новорожденного, средства по уходу за кожей малыша и другие нужные предметы.

В 2020 году Кабинет Министров Украины запустил экспериментальный проект по монетизации "пакета малыша". Предлагалось установить родителям выплату в размере 5 тыс. гривен вместо коробки с вещами для ребенка. Родителям нужно было обратиться за компенсацией в соответствующие органы в течение 12 месяцев с рождения ребенка. Деньги им перечисляли на карту

Купить вещи и рассчитаться этой специальной картой можно будет только в определенных магазинах – тех, которые специализируются на товарах для матери и ребенка и с которыми правительство заключит договор.

Такие изменения вызвали недовольство среди украинских родителей, которые жаловались на бюрократию и усложнение процедуры получения помощи. В результате власть дала обратный ход. Верховная Рада 17 сентября приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" №3006а, согласно которому все необходимое для новорожденных родители снова будут получать сразу в роддоме.