Кабмін відновив видачу бейбі-боксів в Україні

Ініціатива із заміною "пакунків малюка" грошовим еквівалентом розміром 5 000 гривень не знайшла відгуку серед українських батьків.

Натуральну допомогу для батьків новонароджених, відому як "пакет малюка" або бейбі-бокс, знову почали доставляти в регіони. Про це Міністерство соціальної політики повідомило на своїй сторінці в Twitter.

""Пакети малюка" доставлені в заклади охорони здоров'я та структурні підрозділи з питань соціального захисту населення Вінницької, Закарпатської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Одеської, Сумської, Черкаської областей та міста Києва", — йдеться в публікації відомства.

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До кінця січня вони будуть доставлені в усі регіони України.

Таку допомогу в Україні почали видавати з 1 вересня 2018 року. Її повинні були отримувати всі новоспечені батьки не пізніше 30 днів після появи дитини. Орієнтована вартість пакета становила 5 тисяч гривень, і в нього входили речі першої необхідності: одяг для новонародженого, засоби для догляду за шкірою малюка й інші потрібні предмети.

У 2020 році Кабінет Міністрів України запустив пілотний проєкт із монетизації "пакета малюка". Пропонувалося встановити батькам виплату розміром 5 тис. гривень замість коробки з речами для дитини. Батькам потрібно було звернутися за компенсацією до відповідних органів протягом 12 місяців із дня народження дитини. Гроші їм перераховували на карту.

Купити речі й розрахуватися цієї спеціальною картою можна буде тільки в певних магазинах — тих, які спеціалізуються на товарах для матері й дитини та з якими уряд укладе договір.

Такі зміни викликали невдоволення серед українських батьків, які скаржилися на бюрократію й ускладнення процедури отримання допомоги. Унаслідок влада дала зворотний хід. Верховна Рада 17 вересня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги" пакет малюка" №3006а, згідно з яким усе необхідне для новонароджених батьки знову отримуватимуть одразу в пологовому будинку.