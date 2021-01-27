ФК "Динамо" оплатит лечение мальчика, которого обстреляли в Тернополе (видео)

Ранее 11-летнего мальчика Максима Капустяника обстреляли из огнестрельного оружия во время катания на санках. Он получил 42 огнестрельных ранения.

Президента футбольного клуба "Динамо" Игорь Суркис встретился с отцом мальчика, которого обстрелял неизвестный. Клуб принял решение оплатить лечение в клинике. Мальчик давний фанат киевского клуба и сборной Украины, — сообщает пресс-служба Динамо.

Со слов президента киевского клуба, он был знаком с отцом Ярославом Капустяником, поэтому узнав о происшествии, он сразу позвонил отцу и предложил оплатить все финансовые затраты в клинике "Охматдет".

"Мы берем на себя полностью расходы по лечению в "Охматдете", а после того как Максима выпишут, он пройдет курс реабилитации на нашей базе в Вите-Литовской под контролем клубных врачей", — заявил Игорь Суркис.

Суркис также говорит, что Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков хотели посетить пострадавшего, но врачи к нему никого не пускают из-за карантина и тяжелого состояния Максима Капустяника.

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По словам отца, ребенок уже делает первые шаги, несмотря на тяжелое состояние.

Ранее 11-летнего Максима обстрелял неизвестный, предположительно из окон одного из домой возле школы, где мальчик катался с сестрой на санках. Мальчик получи 42 осколочных ранения, его перевезли в киевскую больницу, где проводили операции.