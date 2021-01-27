ФК "Динамо" оплатить лікування хлопчика, якого обстріляли в Тернополі (відео)

Раніше 11-річного хлопчика Максима Капустяника обстріляли з вогнепальної зброї під час катання на санках. Він отримав 42 вогнепальних поранення.

Президент футбольного клубу "Динамо" Ігор Суркіс зустрівся з батьком хлопчика, якого обстріляв невідомий. Клуб ухвалив рішення оплатити лікування в клініці. Хлопчик є давнім фанатом київського клубу і збірної України, — повідомляє прес-служба Динамо.

За словами президента київського клубу, він був знайомий з батьком Ярославом Капустяником, тому дізнавшись про подію, він відразу зателефонував батькові і запропонував оплатити всі фінансові витрати в клініці "Охматдит".

"Ми беремо на себе повністю витрати з лікування в "Охматдиті", а після того як Максима випишуть, він пройде курс реабілітації на нашій базі у Віті-Литовській під контролем клубних лікарів", — заявив Ігор Суркіс.

Суркіс також говорить, що Сергій Сидорчук та Віктор Циганков хотіли відвідати потерпілого, але лікарі до нього нікого не пускають через карантин і важкий стан Максима Капустяника.

[ + – ]

За словами батька, дитина вже робить перші кроки, не зважаючи на важкий стан.

Раніше 11-річного Максима обстріляв невідомий, імовірно з вікон одного з додому біля школи, де хлопчик катався із сестрою на санках. Хлопчик отримав 42 осколкових поранення, його перевезли в київську лікарню, де провели операції.