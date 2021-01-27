Преступления XX века больше никогда не должны повториться, – Зеленский

Президент призвал хранить и распространять правду о Холокосте.

Президент Украины Владимир Зеленский в День память жертв Холокоста призвал хранить и распространять правду об этой трагедии, особенно во время гибридной войны. Об этом президент написал в своем Telegram-канале.

"Мы живем в особенно ответственное время — когда можем непосредственно контактировать с последними из тех, кто пережил Холокост и кто освободил тогда мир от нацизма. Они постепенно отходят в мир иной. А это означает потерю возможности услышать из первых уст о том ужасе, который устроили нацисты, и о спасении, которое произошло тогда", — сказал Зеленский.

По его словам, человечество постепенно переходит в новые обстоятельства — когда вокруг очень много так называемой гибридной информации.

"Поэтому мы должны делать даже больше, чем возможно, для сохранения правды о Холокосте. Для распространения правды. Для присоединения новых поколений к системе нравственных координат, которая возникла из глубины осознания, что преступления XX века больше никогда не должны повториться", — сказал президент.

"27 января 1945 солдаты нашего 1-го Украинского фронта в составе армии Советского Союза освободили узников лагеря Аушвиц-Биркенау. В этом лагере смерти за годы его существования были убиты более полутора миллиона человек. Каждое такое освобождение, каждое открытие правды о преступлениях нацистов наполняло тогда непреодолимой силой слова: никогда снова. Наш долг — обеспечивать и дальше, навечно непреодолимость силы этих слов. Никогда снова!" — добавил он.

Напомним, украинский государственный архив поддержал предложение Мемориального музея Холокоста США обнародовать более 10 миллионов страниц документов, связанных с историей Холокоста и еврейских общин в Украине до, во время и после Второй мировой войны.