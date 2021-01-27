Злочини XX століття більше ніколи не повинні повторитися, — Зеленський

Президент закликав зберігати і поширювати правду про Голокост.

Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті жертв Голокосту закликав зберігати і поширювати правду про цю трагедію, особливо під час гібридної війни. Про це президент написав у своєму Telegram-каналі.

"Ми живемо в особливо відповідальний час — коли можемо безпосередньо контактувати з останніми з тих, хто пережив Голокост і хто звільнив тоді світ від нацизму. Вони поступово відходять в інший світ. А це означає втрату можливості почути з перших вуст про той жах, який влаштували нацисти, і про порятунок, який відбувся тоді", — сказав Зеленський.

За його словами, людство поступово переходить в нові обставини — коли навколо дуже багато так званої гібридної інформації.

"Тому ми повинні робити навіть більше, ніж можливо, для збереження правди про Голокост. Для поширення правди. Для приєднання нових поколінь до системи моральних координат, яка виникла з глибини усвідомлення, що злочини XX століття більше ніколи не повинні повторитися", — сказав президент .

"27 січня 1945 солдати нашого 1-го Українського фронту в складі армії Радянського Союзу звільнили в'язнів табору Аушвіц-Біркенау. У цьому таборі смерті за роки його існування були вбиті понад півтора мільйона людей. Кожне таке звільнення, кожне відкриття правди про злочини нацистів наповнювало тоді непереборною силою слова: ніколи знову. Наш обов'язок — забезпечувати й надалі вічну нездоланність сили цих слів. Ніколи знову!" — додав він.

Нагадаємо: український державний архів підтримав пропозицію Меморіального музею Голокосту США оприлюднити понад 10 мільйонів сторінок документів, пов'язаних з історією Голокосту та єврейських громад в Україні до, під час і після Другої світової війни.