Схема на 300 млн. СБУ остановила поставку деталей на украинские заводы с ОРЛО через РФ (фото)

Злоумышленники поставляли промышленные товары с оккупированных территорий на украинские предприятия.

Схема действовала с 2017 по 2020 годы. Через неконтролируемые участки границы Украины с Россией злоумышленники сначала вывозили товар в Россию. В России подделывали происхождение товара на российское и поставляли ее в Украину, — сообщает пресс-служба СБУ.

Группы злоумышленников полученные деньги конвертировала деньги в наличку через фиктивные компании. Часть денег они оправляли назад для финансирования так называемой "ЛНР" и незаконных вооруженных формирований. За 3 года деятельности они поставили товара на 300 млн гривен.

Сотрудники СБУ провели одновременно обыски в Харьковской, Донецкой, Запорожской областях и в Киеве по адресам фиктивных предприятий. Там было изъято компьютерную технику, бухгалтерские отчеты, которые подтверждают отправку денег на временно неподконтрольную территорию Украины. В офисах было обнаружено 2,5 миллиона наличными и контрабандного товара на почти 10 млн гривен.

По факту открыто дело по части 3 статьи 110-2 (финансирование действий связанных с целью насильственной смены власти или смена конституционного устроя государственной власти, смены границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса. Решается вопрос о притягивании к уголовной ответственности организаторов и участников незаконной схемы.

Напомним, ранее СБУ изъяли 180 кг янтаря, который хотели отправить в ЕС.