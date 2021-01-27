Схема на 300 млн. СБУ зупинила постачання деталей на українські заводи з ОРЛО через РФ (фото)

Зловмисники постачали промислові товари з окупованих територій на українські підприємства.

Схема діяла з 2017 по 2020 роки. Через неконтрольовані ділянки кордону України з Росією зловмисники спочатку вивозили товар у Росію. У Росії підробляли походження товару на російське і поставляли його в Україну, — повідомляє прес-служба СБУ.

Групи зловмисників отримані гроші конвертували в готівку через фіктивні компанії. Частину грошей вони відправляли для фінансування так званої "ЛНР" і незаконних збройних формувань. За 3 роки діяльності вони поставили товару на 300 млн гривень.

Співробітники СБУ провели одночасно обшуки в Харківській, Донецькій, Запорізькій областях і в Києві за адресами фіктивних підприємств. Там було вилучено комп'ютерну техніку, бухгалтерські звіти, які підтверджують відправлення грошей на тимчасово непідконтрольну територію України. В офісах було виявлено 2,5 мільйони готівкою і контрабандного товару на майже 10 млн гривень.

За фактом порушено справу за частиною 3 статті 110-2 (фінансування дій стосовно предмета насильницької зміни влади або зміни конституційного устрою державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України) Кримінального кодексу. Вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності організаторів і учасників незаконної схеми.

Нагадаємо: раніше СБУ вилучила 180 кг бурштину, який хотіли відправити в ЄС.