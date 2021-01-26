СБУ изъяли 180 кг незаконно добытого янтаря-сырца на Волыни (фото)

Янтарь изъяли у скупщика, который далее планировал продать его в Европу.

Сотрудники СБУ задержали одного из скупщиков с партией янтаря-сырца на сумму минимум 500 тысяч гривен, — сообщает пресс-служба СБУ.

Схема, по которой действовали злоумышленники, выглядит так: жители Закарпатья нелегально добывают янтарь. После этого янтарь у них закупают "скупщики", которые фасуют и сортируют товар. После этого они переправляют товар в страны Европейского союза. Сотрудники СБУ задержали одного из таких оптовиков. У него изъяли товара на 180 килограмм.

Изъятый "солнечный камень" направили на экспертизу.

Фото: пресс-служба СБУ

По факту проходят досудебные расследования, начатые по части 2 статьи 240-1 (незаконная добыча, сбыт, покупка, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины.

Дело ведет Волынская областная прокуратура.

Напомним, 12 января полиция начала очередную операцию против нелегальных добытчиков янтаря. А двое жителей Новоград-Волынского пытались вывезти в Восточную Азию янтаря на один миллион гривен.

Ранее СБУ поймала разведчиков террористов незаконных вооруженных формирований в "ЛНР". Он передавал данные расположения украинских войск возле Дебальцевого, Станицы Луганской и Чернухино.