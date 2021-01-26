СБУ вилучили 180 кг незаконно видобутого бурштину-сирцю на Волині (фото)

Янтар вилучили в скупника, який далі планував продати його в Європу.

Співробітники СБУ затримали одного із скупників з партією бурштину-сирцю на суму мінімум 500 тисяч гривень, — повідомляє прес-служба СБУ.

Схема, за якою діяли зловмисники, виглядає так: жителі Закарпаття нелегально видобувають бурштин. Після цього бурштин у них закуповують "скупники", які фасують і сортують товар. Після цього вони переправляють товар в країни Європейського союзу. Співробітники СБУ затримали одного з таких оптовиків. У нього вилучили товару на 180 кілограм.

Вилучений "сонячний камінь" направили на експертизу.

Фото: пресс-служба СБУ

За фактом проходять досудові розслідування, розпочаті за частиною 2 статті 240-1 (незаконний видобуток, збут, покупка, передача, пересилання, перевезення, перероблення бурштину) Кримінального кодексу України.

Справу веде Волинська обласна прокуратура.

Нагадаємо: 12 січня поліція почала чергову операцію проти нелегальних видобувачів бурштину. А двоє жителів Новоград-Волинського намагалися вивезти в Східну Азію бурштин на один мільйон гривень.

Раніше СБУ спіймала розвідників терористів незаконних збройних формувань у "ЛНР". Він передавав дані розташування українських військ біля Дебальцевого, Станиці Луганської і Чорнухиного.