Госорганам могут запретить требовать бумажные документы у граждан уже с 1 сентября

Речь идет о тех документах, которые уже имеются в государственных реестрах.

В Министерстве цифровых трансформации Украины начали разработку законопроекта, который запретит с 1 сентября требовать у граждан бумажные версии документов. Об этом в среду, 27 января, заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров у себя на странице в Facebook.

"Paperless — наша маленькая цифровая мечта. Рекомендую не инвестировать в рынок ксероксов", – добавил чиновник.

Президент Украины Владимир Зеленский еще в конце 2020 года анонсировал переход нашей страны в режим paperless, когда все услуги будут цифровыми.

Ранее министр охраны здоровья Максим Степанов анонсировал появление в Украине электронного кабинета пациента, который будет интегрирован с сервисом "Дія".

Данное приложение, в описании указанное как "государство в смартфоне", позволяет его клиентам пользоваться цифровыми документами, получать государственные услуги онлайн, делиться копиями цифровых документов и подтверждать личность.