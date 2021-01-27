Держорганам можуть заборонити вимагати паперові документи у громадян вже з 1 вересня

Йдеться про ті документи, які вже є в державних реєстрах.

У Міністерстві цифрової трансформації України почали розробку законопроєкту, який заборонить з 1 вересня вимагати у громадян паперові версії документів. Про це в середу, 27 січня, заявив віце-прем'єр, Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у себе на сторінці у Facebook.

"Paperless — наша маленька цифрова мрія. Рекомендую не інвестувати в ринок ксероксів", — додав чиновник.

Президент України Володимир Зеленський ще наприкінці 2020 року анонсував перехід нашої країни до режиму paperless, коли всі послуги будуть цифровими.

Раніше Міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував появу в Україні електронного кабінету пацієнта, який буде інтегрований із сервісом "Дія".

Цей додаток, в описі зазначений як "держава у смартфоні", дозволяє його клієнтам користуватися цифровими документами, отримувати державні послуги онлайн, ділитися копіями цифрових документів і підтверджувати особистість.