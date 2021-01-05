Степанов анонсировал появление электронного кабинета пациента

В 2021 году в сфере здравоохранения должны быть реализованы около 30 цифровых проектов.

В Минздраве хотят внедрить в Украине электронный кабинет пациента, который будет интегрирован с сервисом "Дия". Это позволит пациенту видеть собственную электронную медицинскую карту, подавать декларации онлайн, получать доступ к собственным данным, сказал на брифинге министр Максим Степанов.

Всю необходимую информацию в таком кабинете найдет и врач, к которому человек пришел на прием.

Степанов подтвердил появление в скором времени электронных больничных: в 2021 году Минздрав планирует полностью отказаться от бумажных листков нетрудоспособности.

В конце декабря прошлого года правительство одобрило Концепцию развития электронного здравоохранения. План мероприятий по ее реализации рассчитан на пять лет. Запланировано около 30 цифровых проектов, которые будут реализованы в течение 2021 года.

Напомним, Минздрав разрабатывает программу, согласно которой часть препаратов с 1 апреля 2021 года будут продавать только при наличии электронного рецепта. В этот список препаратов входят инсулин, иммуносупрессивные и наркосодержащие лекарства, а также антибиотики. Об этом Степанов сказал 22 декабря прошлого года.

Об электронных рецептах в Минздраве говорили еще в апреле 2018 года. Тогда их планировали ввести в рамках программы "Доступные лекарства".

С 1 марта 2019 года заработала в тестовом режиме электронная медицинская карта, сообщал Минздрав. "Электронной медицинской картой уже начали пользоваться семейные врачи, терапевты и педиатры медучреждений, которые подключены к электронной системе здравоохранения. На данный момент таких медучреждений учреждений первичной медицинской помощи – 1216", – говорилось в сообщении.

В начале июля в Минздраве сообщили о запуске в тестовом режиме электронных больничных.

Кабмин 3 марта принял постановление, которое регулирует порядок внедрения электронных листков нетрудоспособности ("больничных"). Тогдашний министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет говорил, что их начнут выдавать в апреле 2020 года.