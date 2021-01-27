К 2050 году в количество населения Украине может сократиться до 30 млн. человек, – демограф

Перепись населения в Украине не проводилась уже 20 лет. Сейчас для этого необходимо около пяти миллиардов гривен.

В Украине, население которой 30 лет назад составляло почти 52 миллиона человек, через 30 лет останется около 30 миллионов граждан, рассказала в интервью LIGA.net директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАНУ Элла Либанова.

По ее словам, сейчас в стране постоянно проживают 38 млн. украинцев с учетом людей, которые менее года подряд находятся за границей, а также без части Донбасса и Крыма.

Сокращение населения будет продолжаться и дальше, прогнозирует эксперт:

"Еще до 2014 года мы давали оценку на 2050-й – 36 миллионов. Сейчас, я думаю, стоит говорить где-то о 29-30 млн".

Отвечая на вопрос, достаточно ли такого количества, чтобы повышать качество жизни в стране, Либанова привела в пример Канаду, где территория больше, населения меньше, а качество жизни несопоставимо с нашим государством.

"Если экономика Украины будет развиваться нормально, и уровень жизни сравнится хотя бы с Польшей или Словакией, – во-первых, уменьшится миграционный отток, во-вторых, сюда также начнут приезжать люди из других стран".

[ + – ] Директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАНУ Элла Либанова Фото: пресс-служба НАНУ

Но при этом она не считает, что иммиграция разрешит ситуацию с убылью населения.

"Я бы не стала говорить, что это такое и большое благо, потому что эмиграция – это проблема бизнеса, а иммиграция — государства. Прибывшие требуют определенных гарантий уровня жизни и сохранения своей культуры. Не убеждена я и в готовности украинцев тесно сосуществовать с людьми другой ментальности, другого образа жизни", – подчеркнула Либанова.

Специалист напомнила о том, что перепись населения в Украине не проводилась уже два десятилетия. О ней активно заговорили в 2010 году, однако денег на ее реализацию так и не нашли. Сейчас на ее осуществление нужно пять миллиардов гривен.

По данным Госстата, за 11 месяцев прошедшего 2020-го года, начиная с первого января, в Украине умерло 549 170 человек, что оказалось на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Одновременно, за указанный период родилось 268 900 детей, что на целых 6,2% меньше, чем родилось за аналогичный период 2019-го.