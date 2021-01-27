До 2050 року кількість населення України може скоротитися до 30 млн. осіб, — демограф

Перепис населення в Україні не проводився вже 20 років. Зараз для цього необхідно близько п'яти мільярдів гривень.

В Україні, населення якої 30 років тому становило майже 52 мільйони осіб, через 30 років залишиться майже 30 мільйонів громадян, розповіла в інтерв'ю LIGA.net директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН Елла Лібанова.

За її словами, зараз в країні постійно проживають 38 млн. українців з урахуванням людей, які менше року поспіль знаходяться за кордоном, а також без частини Донбасу і Криму.

Скорочення населення триватиме й далі, прогнозує експертка:

"Ще до 2014 року ми давали оцінку на 2050-й — 36 мільйонів. Зараз, я думаю, варто говорити десь про 29-30 млн".

Відповідаючи на питання, чи достатньо такої кількості, щоб підвищувати якість життя в країні, Лібанова згадала як приклад Канаду, де територія більша, кількість населення менша, а якість життя не можна порівняти з нашою державою.

"Якщо економіка України розвиватиметься нормально, і рівень життя зрівняється хоча б із Польщею або Словаччиною, — по-перше, зменшиться міграційний відтік, по-друге, сюди також почнуть приїжджати люди з інших країн".

[ + – ] Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН Елла Лібанова Фото: пресс-служба НАНУ

Але водночас вона не вважає, що імміграція вирішить ситуацію зі зменшенням населення.

"Я б не говорила, що це таке і велике благо, тому що еміграція — це проблема бізнесу, а імміграція — держави. Ті, хто прибувають, вимагають певних гарантій рівня життя і збереження своєї культури. Я не переконана в готовності українців тісно співіснувати з людьми іншої ментальності, іншого способу життя", — підкреслила Лібанова.

Фахівчиня нагадала про те, що перепис населення в Україні не проводився вже два десятиліття. Про нього активно заговорили в 2010 році, проте грошей на реалізацію так і не знайшли. Зараз на його здійснення потрібно п'ять мільярдів гривень.

За даними Держстату, за 11 місяців минулого 2020 року, починаючи з першого січня, в Україні померло 549 170 осіб, що виявилося на 2,9% більше, ніж за аналогічний період 2019. Водночас, за вказаний період народилося 268 900 дітей, що на 6,2% менше, ніж народилося за аналогічний період 2019 року.