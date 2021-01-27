В Черновцах водитель троллейбуса отогревала его горящим факелом через люк в салоне (видео)

Директор Черновицкого троллейбусного депо заступился за водительницу, отметив, что та, в первую очередь, заботилась о пассажирах.

Водитель одного из городских троллейбусных маршрутов в Черновцах была вынуждена отогревать узлы ходовой части транспортного средства при помощи открытого огня. Происшествие случилось во вторник, 26 января.

На видео, снятом одним из пассажиров и опубликованном местным изданием "Черновецкий луч", можно разглядеть, что люди, ехавшие в троллейбусе продолжают оставаться в салоне, однако выражают обеспокоенность и возмущение происходящим.

"Троллейбус, полный пассажиров, двигался по маршруту №294, но в какой-то момент остановился из-за неисправного двигателя. Водитель, подозревая причину поломки, сразу бросилась отогревать моторный отсек самодельным факелом – огнем на палочке", – передает издание.

Согнувшись с факелом над открытым люком водитель прокомментировала происходящее, что также попало на запись: "Зараза, вищит и вищит! Накупят г*вна, и езжайте, как хотите, водители! Грызите себе здесь нервы и дохните".

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Как отметили журналисты "Луча", они обратились за комментарием к руководителю Черновицкого троллейбусного управления Михаилу Олексюку. Тот, в свою очередь, заступился за водительницу.

"Водитель действовала произвольно, способ исправить данную ошибку есть другой. Но для того, чтобы не заставлять пассажиров выходить на улицу и мерзнуть, она применила "народный" быстрый способ разогрева деталей. В первую очередь, она думала о людях", – отметил Олексюк.

По его словам, указанная водитель работает в должности уже более 30 лет: именно этот троллейбус 1989-го года выпуска она получила в начале своей карьеры и "ни дня с ним не расставалась".

Напомним, в ноябре прошлого года Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что совместно с Европейским инвестиционным банком и местными властями готовит уже "вторую фазу" обновления парков общественного транспорта в ряде крупных городов страны, в том числе – и в Черновцах.