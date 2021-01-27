У Чернівцях водійка тролейбуса відігрівала його вогняним факелом через люк у салоні (відео)

Директор Чернівецького тролейбусного депо заступився за водійку, зазначивши, що та, перш за все, дбала про пасажирів.

Водійка одного з міських тролейбусних маршрутів у Чернівцях була змушена відігрівати вузли ходової частини транспортного засобу за допомогою відкритого вогню. Подія трапилася у вівторок, 26 січня.

На відео, знятому одним із пасажирів й опублікованому місцевим виданням "Чернівецький промінь", можна розгледіти, що люди, які їхали в тролейбусі продовжують залишатися в салоні, проте висловлюють стурбованість й обурення щодо того, що відбувається.

"Тролейбус, повний пасажирів, рухався маршрутом №294, але в якийсь момент зупинився через несправний двигун. Водійка, підозрюючи про причину поломки, відразу кинулася відігрівати моторний відсік саморобним смолоскипом — вогнем на паличці", — передає видання.

Зігнувшись із факелом над відкритим люком водійка прокоментувала те, що відбувається, і це також потрапило на запис: "Зараза, вищить і вищить! Накупив г*вна, і їдьте, як хочете, водії! Гризіть собі тут нерви і дохніть".

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Як зазначили журналісти "Променя", вони звернулися за коментарем до керівника Чернівецького тролейбусного управління Михайла Олексюка. Той, за свого боку, заступився за водіїв.

"Водійка діяла довільно, спосіб виправити цю помилку є інший. Але для того, щоб не змушувати пасажирів виходити на вулицю і мерзнути, вона застосувала "народний" швидкий спосіб розігріву деталей. Перш за все, вона думала про людей", — зазначив Олексюк.

За його словами, зазначена водійка працює на посаді вже понад 30 років: саме цей тролейбус 1989 року випуску вона отримала на початку своєї кар'єри й "ні дня з ним не розлучалася".

Нагадаємо, у листопаді минулого року Міністерство інфраструктури України повідомило, що спільно з Європейським інвестиційним банком і місцевою владою готує вже "другу фазу" оновлення парків громадського транспорту в низці великих міст країни, зокрема — й у Чернівцях.