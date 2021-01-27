Перенять опыт Великобритании: во Львове решили бороться с гололедом кофейной гущей

Во Львове нововведение сперва применят в парках, а потом гущу с дорожек просто сметут.

Во Львове решили использовать для борьбы с гололедом кофейную гущу.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Отмечается, что такую инициативу предложила советник городского головы Львова Ирина Оршак, переняв опыт британских коммунальщиков.

По ее словам, кофейная гуща после использования имеет абразивные свойства, не только не вредит зеленым насаждениям, но и может быть им полезной и не требует сбора после использования.

По словам Оршак, кофейную гущу с такой целью используют и в Великобритании, но это не массовая практика. Также в Лондоне из кофейных отходов производят биодизельное топливо. Во Львове нововведение сперва применят в парках. С дорожек гущу просто сметут, ее не надо специально собирать и утилизировать.

"Кофейная гуща имеет благоприятное и хорошее влияние на растительность. То есть она не только не вредит, а наоборот – подпитывает. Она помогает растениям лучше расти, улучшает структуру почвы, обладает свойствами отпугивать некоторых вредителей. Именно поэтому мы решили попробовать ее экспериментально в парке", – рассказала Ирина Оршак.

Сперва гущу попробуют использовать в парке "700-летия Львова". На следующей неделе гущей посыпят дорожку в парке церкви св. Иосафата. Если это будет эффективно, такую практику применят и в других парках.

Львовские власти уже ведут переговоры с местными кафе, которые смогут предоставлять гущу бесплатно.

Отметим, ранее Фокус решил предложить несколько вариантов, как можно противостоять скользкому асфальту и не терять при этом своего достоинства.