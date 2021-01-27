Запозичити досвід Британії: у Львові вирішили боротися з ожеледицею кавовою гущею

У Львові нововведення спершу застосують у парках, а потім гущу з доріжок просто зметуть.

У Львові вирішили використовувати для боротьби з ожеледицею кавову гущу.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Зазначається, що таку ініціативу запропонувала радниця міського голови Львова Ірина Оршак, запозичивши досвід британських комунальників.

За її словами, кавова гуща після використання має абразивні властивості, які не тільки не шкодять зеленим насадженням, але і може бути для них корисними і не вимагають збору після використання.

За словами Оршак, кавову гущу з такою метою використовують й у Великобританії, але це не масова практика. Також у Лондоні з кавових відходів виробляють біодизельне паливо. У Львові нововведення спершу застосують у парках. З доріжок гущу просто зметуть, її не треба спеціально збирати та утилізувати.

"Кавова гуща має сприятливий та хороший вплив на рослинність. Тобто вона не тільки не шкодить, а навпаки — підживлює. Вона допомагає рослинам краще рости, покращує структуру грунту, має властивості відлякувати деяких шкідників. Саме тому ми вирішили спробувати її експериментально в парку", — розповіла Ірина Оршак.

Спершу гущу спробують використовувати у парку "700-річчя Львова". Наступного тижня гущею посиплять доріжку в парку церкви св. Йосафата. Якщо це буде ефективно, таку практику застосують і в інших парках.

Львівська влада вже веде перемовини з місцевими кафе, які зможуть надавати гущу безкоштовно.

Зазначимо, раніше Фокус вирішив запропонувати кілька варіантів, як можна протистояти слизькому асфальту і водночас не втрачати своєї гідності.