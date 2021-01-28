В 2020 году потери военных на Донбассе были в 2,5 раза меньше, чем в 2019

В прошлом году в зоне ООС погибли 50 украинских военнослужащих, а в 2019 – 132.

"В 2020 году агрессивные действия России на Донбассе забрали жизнь 50 украинских защитников, еще 339 получили ранения", – сказал заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ.

За 2019 год и январь 2020-го погибли 132 бойца, а 716 получили ранения. Такие данные привел Офис генпрокурора.

С начала 2021 года война на Донбассе уже унесла жизни двух военнослужащих, трое были ранены. С 1 по 24 января боевики совершили 123 вооруженные провокации с применением гранатометов, стрелкового оружия и минометов, сказал Лоссовский.

В ОБСЕ заявили, что благодаря дополнительным мерам контроля за соблюдением режима прекращения огня в 2020 году количество нарушений "тишины" на Донбассе уменьшилась на 55% по сравнению с предыдущим годом.

Было зафиксировано 153 тысяч нарушений режима прекращения огня, включая 46 тысяч взрывов. "Однако нарушения режима прекращения огня все еще случаются каждый день, и все чаще", – сказала постоянный представитель ЕС в ОБСЕ Раса Остраускайте.

Напомним, что с полуночи 27 июля 2020 года на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.

В 2020 году в результате боевых действий погибли 50 военнослужащих, в то время как небоевые потери составили 79 человек. Такие данные представил начальник Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник.

Всего с начала боевых действий на Донбассе в 2014 году погибли 2 665 бойцов ВСУ, 10 152 были ранены. Количество других погибших (умерших) военнослужащих ВСУ составляет 1 168.