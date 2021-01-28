У 2020 році втрати військових на Донбасі були в 2,5 рази менші, ніж в 2019

Минулого року в зоні ООС загинули 50 українських військовослужбовців, а в 2019 — 132.

"У 2020 році агресивні дії Росії на Донбасі забрали життя 50 українських захисників, ще 339 отримали поранення", — сказав заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ.

За 2019 рік та січень 2020 року загинули 132 бійці, а 716 отримали поранення. Такі дані навів Офіс генпрокурора.

З початку 2021 року війна на Донбасі вже забрала життя двох військовослужбовців, троє були поранені. З 1 по 24 січня бойовики здійснили 123 збройні провокації із застосуванням гранатометів, стрілецької зброї і мінометів, сказав Лоссовський.

В ОБСЄ заявили, що завдяки додатковим заходам контролю за дотриманням режиму припинення вогню в 2020 році кількість порушень "тиші" на Донбасі зменшилася на 55% порівняно з попереднім роком.

Було зафіксовано 153 тисячі порушень режиму припинення вогню, а також 46 тисяч вибухів. "Однак порушення режиму припинення вогню все ще трапляються щодня, і все частіше", — сказала постійна представниця ЄС в ОБСЄ Раса Остраускайте.

Нагадаємо, що з опівночі 27 липня 2020 року на Донбасі почав діяти режим повного і всеосяжного припинення вогню, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи.

У 2020 році унаслідок бойових дій загинули 50 військовослужбовців, водночас небойові втрати склали 79 осіб. Такі дані представив начальник Управління зі зв'язків із громадськістю ЗСУ Богдан Сеник.

Усього з початку бойових дій на Донбасі в 2014 році загинули 2 665 бійців ЗСУ, 10 152 були поранені. Кількість інших загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ становить 1 168.