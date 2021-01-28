80 млн штафа. British American Tobacco проиграла суд против Антимонопольного комитета

British American Tabacco намерены обратиться в международный арбитраж из-за несогласия со штрафом.

Северный апелляционный суд отказал британскому производителю табака в Украине в жалобе на решение АМКУ выписать штраф компании, — сообщает пресс-служба производителя.

Штраф, который выписал Антимонопольный комитет составляет 80 млн гривен. Его выписали за нарушение законодательства по защите экономической конкуренции. BAT (British American Tobacco) не согласны с решением суда и рассмотрит вопрос об обращении в международный арбитраж.

"BAT не согласен с этим очередным необоснованным решением и произвольными обвинениями в нарушении законодательства. Суд не исследовал должным образом все доказательства по делу, не дал надлежащей правовой оценки фактам и нормам применимого законодательства", — сообщается в пресс-службе.

В компании подчеркивают, что такие решения суда подрывают репутации BAT и подрывают любые планы компании по инвестированию в Украину.

Ранее принятый налоговый законопроект устанавливает фиксированную маржу для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% (для оптовиков) и 13% (для ритейлеров) от максимальной розничной цены за пачку. Позднее в нем появилась правка, которая обязывала компании-производители продавать сигареты оптовым компаниям по цене, не превышающей 80% от максимальной розничной цены. Это делало производство нерентабельным.

Напомним, после принятия Верховной Радой "налогового" закона табачный завод "Прилуки" приостанавливал работу. После встречи директора компании с Зеленским, завод восстановил свою работу.