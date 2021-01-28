80 млн штрафу. British American Tobacco програла суд проти Антимонопольного комітету

British American Tabacco має намір звернутися в міжнародний арбітраж через незгоду зі штрафом.

Північний апеляційний суд відмовив британському виробникові тютюну в Україні в скарзі на рішення АМКУ виписати штраф компанії, — повідомляє прес-служба виробника.

Штраф, який виписав Антимонопольний комітет становить 80 млн гривень. Його виписали за порушення законодавства щодо захисту економічної конкуренції. BAT (British American Tobacco) не згодна з рішенням суду і розгляне питання про звернення до міжнародного арбітражу.

"BAT не згодна з цим черговим необґрунтованим рішенням і довільними звинуваченнями в порушенні законодавства. Суд не досліджував належним чином усі докази у справі, не дав належної правової оцінки фактам і нормам чинного законодавства", — повідомляється в прес-службі.

У компанії підкреслюють, що такі рішення суду підривають репутацію BAT і підривають будь-які плани компанії щодо інвестування в Україну.

Раніше ухвалений податковий законопроєкт встановлює фіксовану маржу для гуртових і роздрібних торговців тютюновими виробами на рівні 7% (для гуртовиків) і 13% (для ритейлерів) від максимальної роздрібної ціни за пачку. Пізніше в ньому з'явилася правка, що зобов'язувала компанії-виробники продавати сигарети гуртовим компаніям за ціною, що не перевищує 80% від максимальної роздрібної ціни. Це робило виробництво нерентабельним.

Нагадаємо: після ухвалення Верховною Радою "податкового" закону тютюновий завод "Прилуки" припиняв роботу. Після зустрічі директора компанії із Зеленським, завод відновив свою роботу.