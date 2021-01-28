Рада приняла за основу законопроект об экстренной регистрации вакцины против коронавируса

Документ разрешить регистрировать вакцины минуя третий этап клинических исследований.

Верховная Рада одобрила за основу законопроект №4613 об ускоренной регистрации вакцин от COVID-19 в Украине. "За" проголосовали 318 народных депутатов.

Документ предоставляет правительству право регистрировать вакцины для использования при следующих условиях:

имеющиеся данные об успешном проведении доклинических испытаний;

разрешение на экстренное применение предоставлено компетентным органом США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, КНР, Индии или Европейского союза (по крайней мере, одной из этих стран) в соответствии с национальным законодательства страны предоставления разрешения или лекарственное средство, переквалифицированное Всемирной организацией здравоохранения;

известна потенциальная польза лекарственного средства;

не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы.

При наличии этих обстоятельств вакцину могут зарегистрировать для экстренного медицинского применения в течение срока, пока заявитель предоставит информацию и результаты завершенных клинических исследований.

Регистрационное удостоверение выдается сроком на 1 год с возможностью продления еще на 1 год. После выполнения всех обязательств, предоставленных заявителем в установленный срок, действие такого удостоверения могут продлить до 5 лет.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинация в стране начнется в феврале.