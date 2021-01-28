Рада ухвалила за основу законопроєкт про екстрену реєстрацію вакцини проти коронавірусу

Документ дозволяє реєструвати вакцини, оминаючи третій етап клінічних досліджень.

Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт №4613 про прискорену реєстрацію вакцин від COVID-19 в Україні. "За" проголосували 318 народних депутатів.

Документ надає уряду право реєструвати вакцини для використання за таких умов:

наявні дані про успішне проведення доклінічних випробувань;

дозвіл на екстрене застосування, наданий компетентним органом США, Великобританії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, КНР, Індії або Європейського союзу (принаймні однією з цих країн) відповідно до національного законодавства країни надання дозволу або лікарського засобу, перекваліфікованого Всесвітньою організацією охорони здоров'я;

відома потенційна користь лікарського засобу;

не існує адекватної, схваленої і доступної альтернативи.

За наявності цих обставин вакцину можуть зареєструвати для екстреного медичного застосування протягом терміну, поки заявник надасть інформацію і результати завершених клінічних досліджень.

Реєстраційне посвідчення видається терміном на 1 рік з можливістю продовження ще на 1 рік. Після виконання всіх зобов'язань, наданих заявником у встановлений термін, дію такого посвідчення можуть продовжити до 5 років.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вакцинація в країні почнеться в лютому.