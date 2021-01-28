В МВД призвали пользоваться мобильными сервисными центрами
Мобильные сервисные центры приезжают в отдаленные населенные пункты. Они предоставляют те же услуги, что и стационарные центры МВД.
Министерство внутренних дел Украины призвало граждан пользоваться услугами, которые предоставляют мобильные сервисные центры МВД. Соответствующий пост опубликован на канале ведомства в Telegram.
"Вы бы могли себе представить года три назад, что государственный сервис приедет в ваш поселок? Еще и бесплатно, с разнообразием выбора услуг? А теперь мобильные сервисные центры МВД – это обыденность, как утренняя возня и желание удачного дня", – говорится в сообщении.
В таком центре, в частности, можно:
- зарегистрировать или перезарегистрировать транспорт;
- обменять водительское удостоверение;
- выдать международное водительское удостоверение;
- предосавить запрос о получении справки об отсутствии судимостей.
В МВД отметили, что для вызова сервисного центра МВД даже в самые отдаленный уголок страны необходимо, чтобы органы местного самоуправления подали запрос в региональный сервисный центр МВД.
Как сообщалось ранее, для украинцев запустят информационную кампанию о вакцинации. По словам главного санврача Украины Виктора Ляшко, коммуникационный центр будет будет платформой, которая объединит в себе и ЮНИСЕФ, и ВОЗ и других партнеров. Его создадут на базе Центра общественного здоровья.