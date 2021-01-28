В МВД призвали пользоваться мобильными сервисными центрами

Мобильные сервисные центры приезжают в отдаленные населенные пункты. Они предоставляют те же услуги, что и стационарные центры МВД.

Министерство внутренних дел Украины призвало граждан пользоваться услугами, которые предоставляют мобильные сервисные центры МВД. Соответствующий пост опубликован на канале ведомства в Telegram.

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"Вы бы могли себе представить года три назад, что государственный сервис приедет в ваш поселок? Еще и бесплатно, с разнообразием выбора услуг? А теперь мобильные сервисные центры МВД – это обыденность, как утренняя возня и желание удачного дня", – говорится в сообщении.

В таком центре, в частности, можно:

зарегистрировать или перезарегистрировать транспорт;

обменять водительское удостоверение;

выдать международное водительское удостоверение;

предосавить запрос о получении справки об отсутствии судимостей.

В МВД отметили, что для вызова сервисного центра МВД даже в самые отдаленный уголок страны необходимо, чтобы органы местного самоуправления подали запрос в региональный сервисный центр МВД.

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Как сообщалось ранее, для украинцев запустят информационную кампанию о вакцинации. По словам главного санврача Украины Виктора Ляшко, коммуникационный центр будет будет платформой, которая объединит в себе и ЮНИСЕФ, и ВОЗ и других партнеров. Его создадут на базе Центра общественного здоровья.