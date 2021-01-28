У МВС закликали користуватися мобільними сервісними центрами
Мобільні сервісні центри приїжджають у віддалені населені пункти. Вони надають ті ж послуги, що й стаціонарні центри МВС.
Міністерство внутрішніх справ України закликало громадян користуватися послугами, що надають мобільні сервісні центри МВС. Відповідний пост опублікований на каналі відомства в Telegram.
"Ви б могли собі уявити років зо три тому, що державний сервіс приїде у ваше селище? Ще й безкоштовно, з різноманітністю вибору послуг? А наразі мобільні сервісні центри МВС — це буденність, як ранкова метушня і бажання вдалого дня", — йдеться в повідомленні .
У такому центрі, зокрема, можна:
- зареєструвати або перереєструвати транспорт;
- обміняти водійське посвідчення;
- видати міжнародні водійські права;
- надати запит на отримання довідки про відсутність судимостей.
У МВС зазначили, що для виклику сервісного центру МВС навіть у найвіддаленіший куточок країни необхідно, щоб органи місцевого самоврядування подали запит до регіонального сервісного центру МВС.
Як повідомлялося раніше, для українців запустять інформаційну кампанію про вакцинацію. За словами головного санлікаря України Віктора Ляшка, комунікаційний центр буде платформою, що об'єднає в собі і ЮНІСЕФ, і ВООЗ та інших партнерів. Його створять на базі Центру громадського здоров'я.