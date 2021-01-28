У МВС закликали користуватися мобільними сервісними центрами

Мобільні сервісні центри приїжджають у віддалені населені пункти. Вони надають ті ж послуги, що й стаціонарні центри МВС.

Міністерство внутрішніх справ України закликало громадян користуватися послугами, що надають мобільні сервісні центри МВС. Відповідний пост опублікований на каналі відомства в Telegram.

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"Ви б могли собі уявити років зо три тому, що державний сервіс приїде у ваше селище? Ще й безкоштовно, з різноманітністю вибору послуг? А наразі мобільні сервісні центри МВС — це буденність, як ранкова метушня і бажання вдалого дня", — йдеться в повідомленні .

У такому центрі, зокрема, можна:

зареєструвати або перереєструвати транспорт;

обміняти водійське посвідчення;

видати міжнародні водійські права;

надати запит на отримання довідки про відсутність судимостей.

У МВС зазначили, що для виклику сервісного центру МВС навіть у найвіддаленіший куточок країни необхідно, щоб органи місцевого самоврядування подали запит до регіонального сервісного центру МВС.

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Як повідомлялося раніше, для українців запустять інформаційну кампанію про вакцинацію. За словами головного санлікаря України Віктора Ляшка, комунікаційний центр буде платформою, що об'єднає в собі і ЮНІСЕФ, і ВООЗ та інших партнерів. Його створять на базі Центру громадського здоров'я.