Больше только против Турции и РФ: Украина вошла в топ стран по количеству исков в ЕСПЧ

Из всех рассматриваемых ЕСПЧ дел, каждая шестая жалоба – против Украины.

Украина была отмечена, как одна из трех стран Совета Европы, на которую подается больше всего исков в Европейский суд по правам человека. С таким заявлением на ежегодной пресс-конференции в Страсбурге выступил президент ЕСПЧ Роберт Спано, передает корреспондент "Укринформа".

По статистике Европейский суда, более двух третей, а точнее – 70% дел, которые в настоящее время рассматриваются Судом, касаются лишь четырех стран: Российской Федерации, Турции, Украины и Румынии.

Так, на конец 2020 года на рассмотрении ЕСПЧ находилось около 62 тысяч дел. Из этого числа 13 650 исков было адресовано России, 11 750 – Турции, 10 400 – Украине, а также 7 550 – Румынии. Это означает, что из актуальных на сегодня дел в повестке ЕСПЧ каждая шестая жалоба – против Украины.

Как отмечается в материале, Украина уже в течение нескольких лет входит в тройку стран, включая РФ и Турцию, по количеству исков против нее в ЕСПЧ. Раньше Турция "пасла задних" в тройке лидеров, но по сравнению с 2019 годом, в прошлом году количество исковых заявлений против Анкары возросло на целых 27%.

Выступая перед журналистами, Роберт Спано заявил, что "демократия, независимость судебной системы и верховенство права все чаще подвергаются сомнению как на европейском, так и на глобальном уровнях". В своем выступлении Спано подчеркнул, что соблюдение положений ЕСПЧ не сможет функционировать без независимых судей в государствах-членах Совета.

При этом, по словам президента ЕСПЧ, в 2020 году, несмотря на пандемию, Суд смог продолжить свою работу, приняв решение по более чем 39 тысячам жалоб, а также впервые проведя открытое онлайн-заседание.

Напомним, 21 января Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в нарушении прав человека во время протестов на Майдане Независимости в январе 2014 года, вынеся решение сразу по нескольким делам, которые касаются событий "Революции достоинства".