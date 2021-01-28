Більше тільки проти Туреччини і РФ: Україна увійшла в топ країн за кількістю позовів до ЄСПЛ

З усіх розглянутих ЄСПЛ справ, кожна шоста скарга — проти України.

Україна була відзначена, як одна з трьох країн Ради Європи, на яку подається найбільше позовів до Європейського суду з прав людини. З такою заявою на щорічній прес-конференції в Страсбурзі виступив президент ЄСПЛ Роберт Спано, передає кореспондент "Укрінформу".

За статистикою Європейського суду, понад дві третини, а точніше — 70% справ, які в даний час розглядаються Судом, стосуються лише чотирьох країн: Російської Федерації, Туреччини, України та Румунії.

Так, на кінець 2020 року на розгляді ЄСПЛ знаходилося близько 62 тисяч справ. З цього числа 13 650 позовів було адресовано Росії, 11 750 — Туреччини, 10 400 — України, а також 7 550 — Румунії. Це означає, що з актуальних на сьогодні справ в порядку ЄСПЛ кожна шоста скарга — проти України.

Як зазначається в матеріалі, Україна вже протягом кількох років входить до трійки країн, включаючи РФ і Туреччину, за кількістю позовів проти неї в ЄСПЛ. Раніше Туреччина "пасла задніх" в трійці лідерів, але в порівнянні з 2019 роком, в минулому році кількість позовних заяв проти Анкари зросла на цілих 27%.

Виступаючи перед журналістами, Роберт Спано заявив, що "демократія, незалежність судової системи і верховенство права все частіше ставляться під сумнів як на європейському, так і на глобальному рівнях". У своєму виступі Спано підкреслив, що дотримання положень ЄСПЛ не зможе функціонувати без незалежних суддів в державах-членах Ради.

При цьому, за словами президента ЄСПЛ, у 2020 році, незважаючи на пандемію, Суд зміг продовжити свою роботу, прийнявши рішення по більш ніж 39 тисячам скарг, а також вперше провівши відкрите онлайн-засідання.

Нагадаємо, 21 січня Європейський суд з прав людини визнав Україну винною в порушенні прав людини під час протестів на Майдані Незалежності в січні 2014 року, винісши рішення відразу по декількох справах, які стосуються подій "Революції гідності".