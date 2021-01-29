Минюст обжалует решение суда об отмене новой редакции украинского правописания

Суд признал незаконным постановление Кабмина из-за нарушения процедуры его принятия.

Министерство юстиции считает незаконным решение Окружного административного суда Киева (ОАСК), который отменил постановление Кабмина о введении нового украинского правописания. Об этом сказала заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Валерия Коломиец.

Решение суда первой инстанции будет обжаловано в апелляционной инстанции как незаконное. На подачу жалобы у министерства есть 30 дней, пояснила замминистра.

Напомним, ОАСК 28 января отменил постановление Кабинета министров 2019 года, которое ввело в действие новую редакцию правил украинского правописания.

Решение суд принял по иску адвоката Ростислава Кравца. "Я подал иск из-за нарушения процедуры принятия нового правописания. Минюст соглашался, что Кабмин не имел права принимать это решение. Не было предварительного обсуждения с общественностью, проект правописания не был опубликован, не прошел все процедуры. Я считаю, что такое коверкание украинского языка недопустимо и негативно влияет на развитие языка", – пояснил он.

В новой редакции правописания предложено много новаций. Например писать русские фамилии с окончанием -ой через -ий (Донской – Донський, Трубецкой — Трубецький).

Буквосочетание th в словах греческого происхождения разрешено передавать и буквой т, таким образом можно писать и "анафема", и "анатема"; и "міф", и "міт" и др.

В словах, заимствованных из греческого или латинского языка, допускается передача сочетания букв au через aв: "пауза" и "павза", "фауна" и "фавна" и др.

Предложено вместе писать слова с частями-приставками анти-, віце-, екс-: "віцепрем’єр", "ексміністр".

Сообщалось, что над изменениями в правописании три года работали 25 языковедов.