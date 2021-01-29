Мін'юст оскаржить рішення суду про скасування нової редакції українського правопису

Суд визнав незаконною постанову Кабміну через порушення процедури його ухвалення.

Міністерство юстиції вважає незаконним рішення Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), який скасував постанову Кабміну про введення нового українського правопису. Про це сказала заступниця Міністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерія Коломієць.

Рішення суду першої інстанції буде оскаржене в апеляційній інстанції як незаконне. На подачу скарги у Міністерства є 30 днів, пояснила заступниця міністра.

Нагадаємо, ОАСК 28 січня скасував постанову Кабінету Міністрів 2019 року, який запровадив нову редакцію правил українського правопису.

Рішення суд ухвалив за позовом адвоката Ростислава Кравця. "Я подав позов через порушення процедури прийняття нового правопису. Мін'юст погоджувався, що Кабмін не мав права ухвалювати це рішення. Не було попереднього обговорення з громадськістю, проєкт правопису не був опублікований, не пройшов усі процедури. Я вважаю, що таке перекручування української мови неприпустиме і негативно впливає на розвиток мови", — пояснив він.

У новій редакції правопису запропоновано багато новацій. Наприклад писати російські прізвища із закінченням -ой через -ий (Донськой — Донський, Трубецькой — Трубецький).

Буквосполучення th у словах грецького походження дозволено передавати і буквою т, таким чином можна писати й "анафема", й "анатема"; і "міф", і "міт" тощо.

У словах, запозичених із грецької або латинської мови, допускається передача поєднання букв au через aв: "пауза" і "павза", "фауна" і "фавна" тощо.

Запропоновано разом писати слова з частинами-приставками анти-, віце-, екс-: "віцепрем'єр", "ексміністр".

Повідомлялося, що над змінами в правописі три роки працювали 25 мовознавців.