Аэропорт "Жуляны" ждет модификация: сможет принимать крупные самолеты

В мэрии хотят, чтобы киевский аэропорт смог принимать самолеты Boeing с большой пассажировместимостью.

На очередном заседании постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений поддержали идею расширения части территории Международного аэропорта "Киев" (Жуляны). Об этом в четверг, 27 января, на своей странице в Facebook написал столичный депутат Михаил Терентьев.

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"На заседании коллеги поддержали предоставление Международном аэропорту "Киев" (Жуляны) земельного участка в постоянное пользование, результатом чего аэропорт в черте города сможет принимать самолеты Boeing с большой пассажировместимостью", – написал Терентьев.

В мэрии рассчитывают, что это окажет положительное влияние на пассажиропоток в столице.

Сейчас аэропорт занимает территорию площадью 265 га. В аэропорту одна взлетно-посадочная полоса – длиной 2 310 м и шириной в 45 м.

Напомним, в прошлом году руководство аэропорта "Киев" (Жуляны) выразило намерение поэтапно сократить половину своих сотрудников, чтобы избежать банкротства. Причина – пандемия коронавируса и снижение пассажиропотока.

В аэропорту говорят, что накопление проблем сопровождалось отсутствием какой-либо помощи от правительства, профильного министерства, а также со стороны властей Киева.