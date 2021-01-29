На аеропорт "Жуляни" чекає модифікація: зможе приймати великі літаки

У мерії хочуть, щоб київський аеропорт зміг приймати літаки Boeing з великою пасажиромісткістю.

На черговому засіданні постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин підтримали ідею розширення частини території Міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни). Про це в четвер, 27 січня, на своїй сторінці у Facebook написав столичний депутат Михайло Терентьєв.

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"На засіданні колегії підтримали надання Міжнародному аеропорту" Київ "(Жуляни) земельної ділянки в постійне користування, результатом чого аеропорт у межах міста зможе приймати літаки Boeing з великою пасажиромісткістю", — написав Терентьєв.

У мерії розраховують, що це матиме позитивний вплив на пасажиропотік у столиці.

Наразі аеропорт займає територію площею 265 га. В аеропорту одна злітно-посадкова смуга — завдовжки 2 310 м і завширшки 45 м.

Нагадаємо: у минулому році керівництво аеропорту "Київ" (Жуляни) висловило намір поетапно скоротити половину своїх співробітників, щоб уникнути банкрутства. Причина — пандемія коронавірусу і зниження пасажиропотоку.

В аеропорту кажуть, що накопичення проблем супроводжувалося відсутністю будь-якої допомоги від уряду, профільного міністерства, а також з боку влади Києва.