Президент Зеленский принял участие в церемонии памяти Героев Крут (фото)

Помимо президента страны в церемонии приняли участие: премьер-министр Денис Шмыгаль, глава ОП Андрей Ермак и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первыми лицами страны возложил цветы к памятному кресту Героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве, — об этом сообщает пресс-служба президента.

Память погибшим в боях почтили минутой молчания, после чего прозвучал Гимн Украины. Воины почетной гвардии прошли торжественным маршем возле памятника.

"Для Украины теперь и более ста лет назад одинаковая угроза. Защитники государства выполняли в бою под Крутами по сути то же самое задания, что и ныне военные под Марьинкой. Хотя условия неодинаковые — мы ведь теперь действительно крепче. Наши мечты уже немножко другие. Мы имеем многое из того, о чем в 1918 предыдущие поколения и думать не смели", — заявил Владимир Зеленский.

По словам президента, сегодня во время политических противостояний необходимо не забывать про честь и искренность, с которой защищали и защищают украинцы свое государство под Крутами или на Донбассе.

Сообщается также, что представители власти взяли участие в молебне в церкви Святого Николая там же, на Аскольдовой могиле.

Битва под Крутами — вооруженное столкновение бойцов армии УНР (близко 1000 военных) и красноармейцев (приблизительно 3000 бойцов). Происходил в 130 км от Киева близ села Круты и Памятное. В период 29-30 января 1918 года. В результате боев удалось приостановить наступление советских войск на 4 дня. Отсрочка позволила УНР подписать Берестейский мирный договор, который признавал УНР независимым государством.

Напомним, в СБУ рассекретили архив о бойце Семене Могиле, который принимал участие в боях под Крутами.