В СБУ рассекретили архив о разведчике УНР, который выжил в боях под Крутами

21-летний Семен Могила выжил в боях под Крутами, но в 1923 году его схватили советские спецслужбы при попытке выезда в Польшу.

В опубликованных документах о старшине армии УНР, разведчике Семене Могиле указаны детали его задержания и показаний советским спецслужбам, — сообщают на официальной странице СБУ в Фейсбуке.

Семен Могила — уроженец Херсонской области села Глодосы. Имел среднее специальное образование. До 1917 года работал регистратором в сельсовете в Ровно Херсонской области. С возникновением Центральной Рады поехал учиться в Киев, где начал службу в армии УНР. Принимал участие в боях под Крутами.

Еще до начала наступления советов на станции Круты его подразделение взяло в плен нескольких красноармейцев. После ожесточенного боя, Семен Могила смог эвакуировать раненых бойцов своей сотни.

Весной он присоединился к вооруженной антибольшевицкой борьбе на Херсонщине. В 1920 году принимал участие в Первом Зимнем походе армии УНР.

Бойца УНР советские спецслужбы захватили в 1923 году при попытке пересечь советско-польскую границу. У Сергея Могилы и еще одного бойца Ивана Вишницкого были поддельные советские документы. Его допрашивали и принуждали к сотрудничеству, но Семен Могила не предал присягу и не пошел ни на какие сделки со следствием.

Украинского воина Семена Могилу расстреляли в Харькове в ночь с 22 на 23 марта 1924 года.

Битва под Крутами — вооруженное столкновение бойцов армии УНР (близко 1000 военных) и красноармейцев (приблизительно 3000 бойцов). Происходил в 130 км от Киева близ села Круты и Памятное. В период 29-30 января 1918 года. В результате боев удалось приостановить наступление советских войск на 4 дня. Отсрочка позволила УНР подписать Берестейский мирный договор, который признавал УНР независимым государством.

Напомним, ранее в СБУ раскрыли архивы о том, как КГБ боролось с Рождеством. К слову, в Украине создают реестр преступлений коммунистического режима.