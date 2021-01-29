В СБУ розсекретили архів про розвідника УНР, який вижив у боях під Крутами

21-річний Семен Могила вижив у боях під Крутами, але в 1923 році його схопили радянські спецслужби під час спроби виїзду до Польщі.

В опублікованих документах про старшину армії УНР, розвідника Семена Могили вказані деталі його затримання і показань радянським спецслужбам, — повідомляють на офіційній сторінці СБУ у Фейсбуці.

Семен Могила — уродженець Херсонської області села Глодоси. Мав середню спеціальну освіту. До 1917 року працював реєстратором у сільраді в Рівному Херсонської області. З виникненням Центральної Ради поїхав вчитися до Києва, де почав службу в армії УНР. Брав участь в боях під Крутами.

Ще до початку наступу рад на станції Крути його підрозділ взяв у полон кількох червоноармійців. Після запеклого бою Семен Могила зміг евакуювати поранених бійців своєї сотні.

Навесні він приєднався до збройної антибільшовицької боротьби на Херсонщині. У 1920 році брав участь в Першому Зимовому поході армії УНР.

Бійця УНР радянські спецслужби захопили в 1923 році під час спроби перетнути радянсько-польський кордон. У Сергія Могили і ще одного бійця Івана Вишницького були підроблені радянські документи. Його допитували і примушували до співпраці, але Семен Могила не зрадив присягу та не пішов ні на які угоди зі слідством.

Українського воїна Семена Могилу розстріляли в Харкові в ніч з 22 на 23 березня 1924 року.

Битва під Крутами — збройне зіткнення бійців армії УНР (майже 1 000 військових) і червоноармійців (приблизно 3 000 бійців). Відбувалася в 130 км від Києва поблизу села Крути і Пам'ятне. У період 29-30 січня 1918 року. Унаслідок боїв вдалося призупинити наступ радянських військ на 4 дні. Відтермінування дозволило УНР підписати Берестейський мирний договір, який визнавав УНР незалежною державою.

Нагадаємо, раніше в СБУ розкрили архіви про те, як КДБ боровся з Різдвом. До речі, в Україні створюють реєстр злочинів комуністичного режиму.