Президент Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам'яті Героїв Крут (фото)

Крім президента країни, у церемонії взяли участь: прем'єр-міністр Денис Шмигаль, голова ОП Андрій Єрмак і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков та інші.

Президент України Володимир Зеленський разом з першими особами країни поклав квіти до пам'ятного хреста Героям Крут на Аскольдовій могилі в Києві, — про це повідомляє прес-служба президента.

Пам'ять загиблих у боях вшанували хвилиною мовчання, після чого прозвучав Гімн України. Воїни почесної гвардії пройшли урочистим маршем біля пам'ятника.

"Для України тепер і понад сто років тому однакова загроза. Захисники держави виконували в бою під Крутами, по суті, те ж саме завдання, що і нині військові під Мар'їнкою. Хоча умови неоднакові — ми тепер дійсно міцніші. Наші мрії вже трошки інші. Ми маємо багато чого з того, про що в 1918 попередні покоління і думати не сміли", — заявив Володимир Зеленський.

За словами президента, сьогодні під час політичних протистоянь необхідно не забувати про честь і щирість, з якою захищали і захищають українці свою державу під Крутами або на Донбасі.

Повідомляється також, що представники влади взяли участь у молебні в церкві Святого Миколая там же, на Аскольдовій могилі.

Битва під Крутами — збройне зіткнення бійців армії УНР (близько 1000 військових) і червоноармійців (приблизно 3000 бійців). Проходив бій у 130 км від Києва поблизу сіл Крути і Пам'ятне. У період 29-30 січня 1918 року. У результаті боїв вдалося призупинити наступ радянських військ на 4 дні. Відтермінування дозволило УНР підписати Берестейський мирний договір, що визнавав УНР незалежною державою.

Нагадаємо: в СБУ розсекретили архів про бійця Семена Могилу, який брав участь у боях під Крутами.