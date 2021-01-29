Шмыгаль назвал фейком информацию о том, что обучение в 10-11 классах продолжат не все

По словам премьер-министра, информацию о закрытии 10 и 11 классов в школах начали распространять российские каналы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, а также министр образования и науки Сергей Шкарлет опровергли слухи о том, что якобы не все школьники смогут в этом году пойти в 10-11 классы. Об этом он сообщил на Часе вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Укринформ.

"Опровергаю все слухи, которые распространяют российские телеканалы", — сказал Шмыгаль, отвечая на вопрос о том, что некоторые школы не будут набирать 10-11 классы.

Министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что сейчас министерство ведет работу с Комитетом ВР по вопросам образования, науки и инноваций по внедрению реформы школьного образования, которая началась еще в 2016 году.

"Действительно пророссийские телеканалы распространяют много слухов о том, что не все школьники смогут пойти в 10-11-12 классы в старшую профильную школу. На сегодня есть плодотворная работа с комитетом ВР по вопросам образования", — сообщил Шкарлет.

Заместитель главы Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций. нардеп от "Слуги народа" Сергей Колебошин заявил, что все дети имеют и будут иметь возможность учиться в старшей школе в заведении, расположенном рядом с местом проживания.

"Старшая профильная школа есть и будет в городах, городках, поселках и других населенных пунктах. Абсолютная манипуляция — утверждение, что в сельской местности не будет старшей школы. Это откровенный фейк", — сказал он.

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Напомним, ранее в сети появилась информация, якобы в этом году большинство школ не смогут принимать на обучение старшеклассников. Сообщалось, будто детям после 9-го класса придется заново вступать в учреждения профессионального технического образования, или лицее.

В Минобразования объяснили, что меры по совершенствованию образовательной сети, осуществляемых органами местного самоуправления в связи с реализацией территориальной реформы и в соответствии с перспективами внедрения с 2027 профильного образования, направлены на существенное улучшение качества и ресурсного обеспечения образования, в частности в сельской местности.

Зачисление в 10 классы в этом году, как и в прошлом году, будет происходить после издания приказа о переводе в него учеников 9-х классов этого же учебного заведения, не обнаружили намерении ученика прекратить обучение в нем и не были отчислены или переведены в другое учебное заведение.

Напомним, выпускники вузов в Украине больше не будут получать дипломы о высшем образовании с отличием, которые также называют "красными дипломами". Соответствующий приказ №1571 от 29 декабря 2020 года подписал руководитель Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет.