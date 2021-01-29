Шмигаль назвав фейком інформацію про те, що навчання в 10-11 класах продовжать не всі

За словами прем'єр-міністра, інформацію про закриття 10 і 11 класів у школах почали поширювати російські канали.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, а також Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет спростували чутки про те, що нібито не всі школярі зможуть цьогоріч піти в 10-11 класи. Про це він повідомив на Годині запитань до уряду у Верховній Раді, передає Укрінформ.

"Спростовую всі чутки, які поширюють російські телеканали", — сказав Шмигаль, відповідаючи на питання про те, що деякі школи не набиратимуть 10-11 класи.

Міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що зараз Міністерство веде роботу з Комітетом ВР із питань освіти, науки та інновацій щодо впровадження реформи шкільної освіти, яка почалася ще в 2016 році.

"Дійсно, проросійські телеканали поширюють багато чуток про те, що не всі школярі зможуть піти в 10-11-12 класи в старшу профільну школу. На сьогодні є плідна робота з комітетом ВР із питань освіти", — повідомив Шкарлет.

Заступник голови Комітету ВР із питань освіти, науки та інновацій, нардеп від "Слуги народу" Сергій Колебошин заявив, що всі діти мають і матимуть змогу навчатися у старшій школі в закладі, розташованому поруч із місцем проживання.

"Старша профільна школа є і буде в містах, містечках, селищах та інших населених пунктах. Абсолютна маніпуляція — твердження, що в сільській місцевості не буде старшої школи. Це відвертий фейк", — сказав він.

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Нагадаємо, раніше в мережі з'явилася інформація, що нібито цьогоріч більшість шкіл не зможуть брати на навчання старшокласників. Повідомлялося, ніби дітям після 9-го класу доведеться заново вступати в установи професійної технічної освіти, або ліцеї.

У Міносвіти пояснили, що заходи щодо вдосконалення освітньої мережі, які здійснюються органами місцевого самоврядування у зв'язку з реалізацією територіальної реформи та відповідно до перспектив впровадження з 2027 року профільної освіти, спрямовані на суттєве поліпшення якості та ресурсного забезпечення освіти, зокрема в сільській місцевості.

Зарахування в 10 класи цього року, як і минулого, відбуватиметься після видання наказу про переведення в нього учнів 9-х класів цього ж навчального закладу, які не виявили намір учня припинити навчання в ньому і не були відраховані або переведені до іншого навчального заклад.

Нагадаємо, випускники вузів в Україні більше не отримуватимуть дипломи про вищу освіту з відзнакою, які також називають "червоними дипломами". Відповідний наказ №1571 від 29 грудня 2020 року підписав керівник Міністерства освіти і науки України Сергій Шкарлет.