В 2021 году в приложении "Дія" можно будет изменить прописку

По словам главы Минцифры, место регистрации поменяется за 15 минут.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров Федоров анонсировал новые электронные услуги, которые должны появиться уже весной. Среди них — изменение места регистрации онлайн. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает пресс-служба Минцифры.

Чтобы изменить место регистрации, нужно заполнить короткую заявку на портале или в приложении Дія. Для экспериментального проекта потребуется только ID-паспорт. А после принятия закона — или ID-паспорт или паспорт-книжечка. По его словам, прописка должна измениться за 15 минут.

Также, по его словам, Минцифра совместно с Комитетом цифровой трансформации разрабатывает закон, благодаря которому государственные органы не смогут требовать бумажные документы. По плану, с 1 сентября Украина перейдет в так называемый режим "без бумаг".

"Мы работаем уже полтора года над этой большой целью. Другим странам на это нужно было лет 20, хотя на самом деле сегодня нет страны в мире, которая перешла полностью в режим "без бумаг". Но мне кажется, нам удастся это сделать. Мы разрабатываем законопроект, который запретит чиновникам требовать бумажные документы, если они есть в реестре", — сказал Федоров.

Как сообщил министр, ведомство разрабатывает соответствующую техническую возможность, чтобы каждый чиновник имел возможность легко находить справки в реестрах и работает над обеспечением необходимой IT-инфраструктурой всех государственных органов. Одновременно готовятся необходимые законодательные изменения.

По желанию украинцы и дальше смогут использовать бумажные справки для получения государственных услуг, однако это больше не будет обязательно. Правда, только при условии, если эта информация уже есть в реестре.

Ранее министр охраны здоровья Максим Степанов анонсировал появление в Украине электронного кабинета пациента, который будет интегрирован с сервисом "Дія".

Данное приложение, в описании указанное как "государство в смартфоне", позволяет его клиентам пользоваться цифровыми документами, получать государственные услуги онлайн, делиться копиями цифровых документов и подтверждать личность.