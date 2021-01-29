У 2021 році в додатку "Дія" можна буде змінити прописку

За словами глави Мінцифри, місце реєстрації зміниться за 15 хвилин.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував нові електронні послуги, які повинні з'явитися вже навесні. Серед них — зміна місця реєстрації онлайн. Про це повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає прес-служба Мінціфри.

Щоб змінити місце реєстрації, потрібно заповнити коротку заявку на порталі або в додатку Дія. Для експериментального проекту потрібен буде тільки ID-паспорт. А після ухвалення закону — або ID-паспорт, або паспорт-книжечка. За його словами, прописка повинна змінитися за 15 хвилин.

Також, за його словами, Мінцифра спільно з Комітетом цифрової трансформації розробляє закон, завдяки якому державні органи не зможуть вимагати паперові документи. За планом, з 1 вересня Україна перейде до так званого режиму "без паперів".

"Ми працюємо вже півтора року над цією великою метою. Іншим країнам на це потрібно було років 20, хоча насправді сьогодні немає країни в світі, яка перейшла повністю у режим "без паперів". Але мені здається, нам вдасться це зробити. Ми розробляємо законопроект, який заборонить чиновникам вимагати паперові документи, якщо вони є в реєстрі", — сказав Федоров.

Як повідомив Міністр, відомство розробляє відповідну технічну можливість, щоб кожен чиновник мав можливість легко знаходити довідки в реєстрах, і працює над забезпеченням необхідною IT-інфраструктурою всіх державних органів. Одночасно готуються необхідні законодавчі зміни.

За бажанням українці й надалі зможуть використовувати паперові довідки для отримання державних послуг, однак це більше не буде обов'язково. Щоправда, тільки за умови, якщо ця інформація вже є в реєстрі.

Раніше Міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував появу в Україні електронного кабінету пацієнта, який буде інтегрований із сервісом "Дія".

Цей додаток, в описі зазначений як "держава в смартфоні", дозволяє його клієнтам користуватися цифровими документами, отримувати державні послуги онлайн, ділитися копіями цифрових документів і підтверджувати особистість.