"Евровидение-2021": раскрыт состав жюри, который выберет конкурсную песню группы Go-A

Выбрать и презентовать конкурсную композицию члены жюри обязаны до 10 марта.

Глава украинской делегации песенного конкурса "Евровидение-2021" Оксана Скибинская рассказала журналисту Фокуса кто вошел в состав жюри, которое будет отбирать конкурсную композицию от группы Go-A.

"У нас создано специальное жюри. Состав такой: Джамала, Руслан Квинта, Евгений Филатов ("The Maneken"), Ярослав Лодыгин, Дмитрий Хоркин [два последних – члены правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины, НОТУ — ред]. Ими будет выбрана композиция и презентована до 10 марта", — рассказала Скибинская.

Она отметила, что условий для конкурсной композиции от организаторов немного. Трек должен быть оригинальным, он не должен быть опубликован ранее 1 сентября 2020-го года, а его длительность не должна превышать 3 минуты.

Также в этом году на конкурсе будет новое правило — участникам разрешат использовать заранее записанный бэк-вокал, который должен уменьшить численность делегаций.

"После "Евровидения-2021" это правило могут отменить Скибинская. Основной вокал обязательно должен быть живым", — рассказа она.

Отметим, из-за пандемии в 2020 году ежегодный конкурс решили отменить, вместо этого зрителям транслировали клипы 41 исполнителя. Было принято решение, что в 2021 году страны представят те же участники, которых отобрали для "Евровидения-2020". С песней от Украины выступит электро-фолк-группа Go-A, которая недавно презентовала свежий клип к песне "Шум".

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По предварительной информации, мероприятие пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме (Нидерланды).