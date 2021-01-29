"Євробачення-2021": розкритий склад журі, який вибере конкурсну пісню групи Go-A

Вибрати й презентувати конкурсну композицію члени журі зобов'язані до 10 березня.

Голова української делегації пісенного конкурсу "Євробачення-2021" Оксана Скибинська розповіла журналісту Фокусу хто увійшов до складу журі, яке відбиратиме конкурсну композицію від групи Go-A.

"У нас створено спеціальне журі. Склад такий: Джамала, Руслан Квінта, Євген Філатов ("The Maneken"), Ярослав Лодигін, Дмитро Хоркін [два останніх — члени правління Національної громадської телерадіокомпанії України, НГТУ — ред]. Ними буде обрана композиція і презентована до 10 березня", — розповіла Скибинська.

Вона зазначила, що умов для конкурсної композиції від організаторів небагато. Трек повинен бути оригінальним, він не повинен бути опублікований раніше 1 вересня 2020-го року, а його тривалість не повинна перевищувати 3 хвилини.

Також цього року на конкурсі буде нове правило — учасникам дозволять використовувати заздалегідь записаний бек-вокал, який повинен зменшити чисельність делегацій.

"Після" Євробачення-2021 "це правило можуть скасувати. Основний вокал обов'язково повинен бути живим", — розповіді вона.

Зазначимо, через пандемію в 2020 році щорічний конкурс вирішили скасувати, натомість глядачам транслювали кліпи 41 виконавця. Було прийнято рішення, що у 2021 році країни представлять ті ж учасники, яких відібрали для "Євробачення-2020". З піснею від України виступить електро-фолк-гурт Go-A, який нещодавно презентував свіжий кліп до пісні "Шум".

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За попередньою інформацією, захід пройде з 18 по 22 травня в Роттердамі (Нідерланди).