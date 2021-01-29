Под Одессой в снежной ловушке оказались около ста грузовиков (схема проезда)

С утра из-за непогоды на трассе М-05 Киев-Одесса образовалась 30-километровая пробка.

На трассе М-05 в Одесской области на трех участках застряли в снежных заносах около 100 грузовиков.

Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) в Facebook.

"Критических точек на трассе М-05 сейчас три. На них в снежную ловушку попали около сотни грузовиков. Чтобы снегоуборочная техника смогла расчистить покрытие, сначала нужно отбуксировать фуры. Этим занимается ГСЧС и дорожные службы", – говорится в сообщении.

В Укравтодоре добавили, что только после освобождения проезжей части от крупногабаритных транспортных средств техника дорожников может двигаться.

При этом, большинство грузовиков на трассе Киев-Одесса, как говорят в Укравтодоре, стоят на обочинах или возле АЗС, что никак не мешает работе снегоуборочной техники.

Ранее сообщалось, что с утра из-за непогоды на автодороге М-05 Киев-Одесса образовалась 30-километровая пробка. Наиболее проблемным является участок дороги Знаменка-Ревова. Проезд обеспечен лишь по двум полосам в направлении Одессы.