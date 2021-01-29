Снегопад в Украине: на дороге Киев-Одесса образовалась 30-километровая пробка

Наиболее проблемным является участок дороги Знаменка-Ревова.

Из-за непогоды на автодороге М-05 Киев-Одесса образовалась 30-километровая пробка, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Наиболее проблемным является участок дороги Знаменка-Ревова. Проезд обеспечен лишь по двум полосам в направлении Одессы.

В ведомстве напомнили, что в Одесской области запрещено движение фурам на автодорогах государственного значения М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса — Кучурган и на всех автодорогах местного значения.

Всего для обеспечения проезда от Службы автомобильных дорог привлечено 1700 работников и 1480 единиц техники.

Также ограничение на движение грузовиков и автобусов введено в Николаевской области на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново.

Всего с начала непогоды спасателями осуществлено буксировку более 900 транспортных средств (из них 29 машин скорой помощи, 25 автобусов) и оказана помощь около 1 800 человек (из них 3 роженицы), убрано 67 поваленных деревьев, расчищено около 750 км автодорог .

В "Укравтодоре" заверили, что расчистка дорог региона не останавливается, однако сильный ветер мгновенно создает сугробы на автодорогах. Водителей призвали без крайней необходимости не отправляться в путь.

Напомним, ночью с 27 на 28 ноября в Одессе не прекращавшийся долгое время дождь перешел в мокрый снег, потом упала температура. В результате произошло частичному оледенении контактной сети электротранспорта, бытовых электросетей, деревьев.