Снігопад в Україні: на дорозі Київ-Одеса утворився 30-кілометровий затор

Найбільш проблемною є ділянка дороги Знам'янка-Ревова.

Через негоду на автодорозі М-05 Київ-Одеса утворився 30-кілометровий затор, повідомляє прес-служба ДСНС.

Найбільш проблемною є ділянка дороги Знамʼянка-Ревова. Проїзд забезпечений лише по двох смугах у напрямку Одеси.

У відомстві нагадали, що в Одеській області заборонений рух фур на автошляхах державного значення М-15 Одеса-Рені та М-16 Одеса-Кучурган і на всіх автодорогах місцевого значення.

Усього для забезпечення проїзду від Служби автомобільних доріг залучено 1700 працівників і 1480 одиниць техніки.

Також обмеження на рух вантажівок і автобусів введено в Миколаївській області на автодорозі М-13 Кропивницький-Платонове.

Усього з початку негоди рятувальниками здійснено буксирування понад 900 транспортних засобів (з них 29 машин швидкої допомоги, 25 автобусів) та надано допомогу близько 1 800 особам (з них 3 породіллі), прибрано 67 повалених дерев, розчищено близько 750 км автодоріг.

В "Укравтодорі" запевнили, що розчищення доріг регіону не зупиняється, проте сильний вітер миттєво створює замети на автошляхах. Водіїв закликали без крайньої необхідності не вирушати в дорогу.

Нагадаємо: вночі з 27 на 28 листопада в Одесі не припинявся довгий час дощ, що перейшов у мокрий сніг, потім впала температура. У результаті чого сталося часткове зледеніння контактної мережі електротранспорту, побутових електромереж, дерев.