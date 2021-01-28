"Снег выше чем авто". Из-за снегопада перекрыли часть трассы Киев-Одесса

В Одесской области из-за сложных погодных условий образовались пробки из грузовиков.

В Одесской области из-за сильного снегопадавременно запретили движение легкового транспорта по автодороге М-05 Киев — Одесса. Об этом сообщает патрульная полиция.

Сейчас на сложных участках дорог работает снегоуборочная техника.

По данным ГСЧС, вблизи села Петровировка Ширяевского района на автодороге Киев-Одесса из-за гололедицы образовалась пробка из грузовиков: стоят примерно 100 фур, общая протяженность пробки — около 4 км.

В "Укравтодоре" заверили, что расчистка дорог региона не останавливается уже вторые сутки, однако сильный ветер мгновенно создает сугробы на автодорогах. Водителей призвали без крайней необходимости не отправляться в путь.

"Пока мы сидим в теплых домах, на юге Одесской области снежный покров уже выше авто", — сказали в ведомстве.

Ночью с 27 на 28 ноября в Одессе не прекращавшийся долгое время дождь перешел в мокрый снег, потом упала температура. В результате произошло частичному оледенении контактной сети электротранспорта, бытовых электросетей, деревьев.