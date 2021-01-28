"Сніг вищий за авто". Через снігопад перекрили частину траси Київ-Одеса

В Одеській області через складні погодні умови утворилися затори з вантажівок.

В Одеській області через сильний снігопад тимчасово заборонили рух легкового транспорту по автодорозі М-05 Київ — Одеса. Про це повідомляє патрульна поліція.

Зараз на складних ділянках доріг працює снігоприбиральна техніка.

За даними ДСНС, поблизу села Петровіровка Ширяївського району на автодорозі Київ-Одеса через ожеледицю утворився затор з вантажівок: стоять приблизно 100 фур, загальна протяжність затору — близько 4 км.

В "Укравтодорі" запевнили, що розчищення доріг регіону не зупиняється вже другу добу, проте сильний вітер миттєво створює замети на автошляхах. Водіїв закликали без крайньої необхідності не вирушати в дорогу.

"Поки ми сидимо в теплих будинках, на півдні Одеської області сніговий покрив уже вищий за авто", — сказали у відомстві.

Уночі з 27 на 28 листопада в Одесі дощ, що не припинявся довгий час, перейшов у мокрий сніг, потім впала температура. У результаті чого сталося часткове зледеніння контактної мережі електротранспорту, побутових електромереж, дерев.