Снегопад в Одессе: упали деревья, остановился электротранспорт (фото)

Без электроэнергии осталось 69 населенных пунктов области и четыре микрорайона Одессы.

Ночью с 27 на 28 ноября в Одессе не прекращавшийся долгое время дождь перешел в мокрый снег, потом упала температура. В результате произошло частичному оледенении контактной сети электротранспорта, бытовых электросетей, деревьев, сообщает издание "Думская".

По данным департамента городского хозяйства, упали около 500 деревьев и стволовых веток, три опоры наружного освещения. Проехать по некоторым улицам невозможно. На одной из улиц дерево упало на одноэтажный дом, обрушив его угол.

Произошел 131 обрыв сетей наружного освещения и 78 обрывов сетей электротранспорта. В результате часть маршрутов не работает, а на работающих ограничено количество троллейбусов и трамваев.

Помощь коммунальщикам в устранении последствий непогоды оказывают 250 военных.

Без электроэнергии осталось 69 населенных пунктов области и четыре микрорайона Одессы.

Напомним, из-за снегопада на автомобильных дорогах государственного значения в Одесской, Николаевской, Киевской и Полтавской областях ввели ограничения на движение большегрузного транспорта.